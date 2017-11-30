كندا تتحسّب لاحتمال هجوم نووي تشنّه كوريا الشماليّة

أجرى مسؤولون كنديّون وأميركيّون خلال فصل الربيع الماضي تمارين بعيدة عن الأضواء للتدريب على التعامل مع أسوأ سيناريو نووي وعلى الهروب خلال محاكاة هجوم نووي على جانبي الحدود الأميركيّة والكنديّة حسب معلومات حصلت عليها سي بي سي هيئة الاذاعة الكنديّة بموجب قانون الحصول على المعلومات.

وأعدّ مكتب المجلس الخاص، وهو الجناح البيروقراطي في مكتب رئيس الحكومة، اتّفاقا مع وزارة الدفاع لكي تضع بتصرّف رئيس الحكومة ملجأين محصّنين في قاعدتين عسكريّتين في حال أصبح من الصعب عليه أن يبقى في اوتاوا.

ويندرج الاتّفاق في إطار خطّة الحكومة الفدراليّة لضمان استمراريّة الحكومة الدستوريّة.

وقد وضعت الحكومة منذ زمن خططا طارئة لمواجهة مختلف الحالات الطارئة كالزلازل والفيضانات والهجمات الارهابيّة وسيناريوهات حرب واسعة النطاق.

وتهدف الخطّة لضمان أدنى مستوى من انقطاع الخدمات الرئيسيّة، بل لعدم انقطاعها على الاطلاق.

لكنّ التعامل مع الوضع مختلف حاليّا نظرا للتهديد الذي تمثّله كوريا الشماليّة، ويعيد إلى الأذهان طريقة التفكير التي كانت سائدة خلال فترة الحرب الباردة حسب قول أحد كبار المسؤولين الفدراليّين، اندرو راسيوليس.

وإبّان الحرب الباردة كان بإمكان الحكومة الفدراليّة اللجوء إلى مجموعة من الملاجئ المحصّنة التي كانت لدى القوّات الكنديّة المسلّحة.

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ راديو كندا)