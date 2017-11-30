بريتيش كولومبيا: ظروف مليئة بالمال في كوكويتلام

تلقّت شرطة كوكيتلام في ضواحي فانكوفر ثلاثة ظروف مليئة بأوراق نقديّة عثر عليها مواطنون في عدد من الأماكن العامّة في المدينة.

ولم يطالب بعد أحد بالمال الذي تسعى الشرطة للعثور على صاحبه وإعادته له.

وتقول الشرطة إنّ سيّدة لم تكشف عن هويّتها أعطت أحد عناصر الأمن ظرفا مليئا بالمال عثرت عليه في مجمّع تجاري في الحادي والعشرين من أيلول سبتمبر الفائت.

كما عثر عاملون في المجمّع في اليومين التاليين على ظرفيين وقاموا بتسليمهما للشرطة.

وتعتقد الشرطة أنّ اثنين من أصحاب هذا المال الذي تمّ العثور عليه هما من أصل آسيويّ.

سيّارة تابعة لشرطة فانكوفر © Police de Vancouver

"هنالك العديد من الناس الشرفاء وقد تستغربون عدد الحالات التي يعيد فيها أشخاص أموالا أو أشياء قيّمة عثروا عليها قال الشرطي مايكل ماكلاكلين".

وتقول الشرطة الفدراليّة إنّها لن تكشف عن أسماء الأشخاص الذين تعود لهم هذه الأموال أو أسماء الذين عثروا عليها وذلك بموجب حقّ حماية الحياة الخاصّة.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)