القاضية الكنديّة شيلا مارتن/Alberta Courts/Canadian Press)

القاضية الكنديّة شيلا مارتن/Alberta Courts/Canadian Press)

القاضية شيلا مارتن:حقوقيّة مميّزة صاحبة خبرة عميقة

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الخميس 30 نوفمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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سلّطت وسائل الاعلام الكنديّة الضوء منذ أمس على القاضية شيلا مارتن بعد أن أعلن رئيس الحكومة جوستان ترودو تعيينها كعضو في محكمة كندا العليا.

وجاء قرار التعيين لملء المقعد الذي سيشغر مع تقاعد رئيسة المحكمة العليا القاضية بيفرلي ماكلاكلن.

فقد أعلنت القاضية ماكلاكلن أنّها ستتقاعد بهد ثماني عشرة سنة كرئيسة للمحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائيّة في البلاد.

"كنت مسرورا جدّا في أن أطلب من شيلا مارتن أن تكون عضوا في محكمة كندا العليا. وهي صاحبة خبرة عميقة، وحقوقيّة مميّزة وصاحبة خبرة عبر أنحاء البلاد بما فيه الشمال الكبير. وسوف تكون صوتا مهمّا في المحكمة العليا قال جوستان ترودو"

أعضاء محكمة كندا العليا التسعة وبدت في الوسط في الفّ الأمامي رئيسة المحكمة القاضية بيفرلي ماكلاكلين/Radio-Canada

أعضاء محكمة كندا العليا التسعة وبدت في الوسط في الفّ الأمامي رئيسة المحكمة القاضية بيفرلي ماكلاكلين/Radio-Canada

ورحّبت مختلف الأوساط بتعيين القاضية شيلا مارتن، وأثنت وزيرة العدل الكنديّة جودي ولسون رايبولد على التعيين الذي استند إلى كفاءة القاضية.

 "القاضية شيلا مارتن صاحبة خبرة واسعة من حيث خلفيّتها الأكاديميّة، وفي رصيدها العديد من الكتب والمقالات وساهمت في التعليم على نطاق واسع وكانت عميدة كليّة الحقوق في كالغاري قالت وزيرة العدل الكنديّة جودي ويلسون رايبولد".

والقاضية شيلا مارتن مولودة في مونتريال وتابعت دراستها في جامعة ماكغيل وتتقن لغتي كندا الرسميّتين وهما الانكليزيّة والفرنسيّة.

وانتقلت في ما بعد إلى البرتا حيث تابعت دراستها وانضمّت إلى نقابة المحامين في المقاطعة عام 1989.

وزيرة العدل الكنديّة جودي ولسون رايبولد
وزيرة العدل الكنديّة جودي ولسون رايبولد © PC/Adrian Wyld/CP

وفي عام 1991، حصلت على شهادة في العلوم القانونيّة من جامعة تورونتو.

وقد ركّزت مارتن في مسيرتها المهنيّة طوال 30 عاما على قضايا السكّان الأصليّين والتعليم والمساواة في الحقوق فضلا عن زيادة عدد المجموعات التي ما زال تمثيلها ضعيفا في كليّات الحقوق.

وكان الكثيرون يتوقّعون أن يعيّن رئيس الحكومة قاضيا أو قاضية من سكّان كندا الأصليّين لملء المنصب الذي شغر بتقاعد رئيسة المحكمة العليا القاضية بيفرلي ماكلاكلين.

ولغاية اليوم، لم يعيَّن قاض أو قاضية من السكّان الأصليّين في محكمة كندا العليا.

ويقول بيار دالفون القاضي المتقاعد من محكمة الاستئناف الكيبيكيّة إنّ القاضية شيلا مارتن تحمل معها على غرار القضاة، تجربة متعدّدة وخبرة عميقة نظريّة وعمليّة في آن.

وقد عملت على الأرض وتابعت ملفّات عديدة تتعلّق بحقوق المرأة وبسكّان كندا الأصليّين.

ويشير إلى أنّها توظّف خبرتها للدفاع عن المظلومين وتحقيق العدالة.

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ راديو كندا)

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