كيبيك: تسهيل الهجرة لذوي ضحايا الاعتداء على المسجد الكبير

علمت هيئة الإذاعة الكندية أن وزارة الهجرة الكيبيكية سهّلت لأرامل وجرحى ضحايا الاعتداء على مسجد كيبيك الكبير الحصول على تأشيرات هجرة لذويهم وأقاربهم لأسباب إنسانية. وأفادت معلومات راديو كندا أن وزارة الهجرة أرسلت رسالة في العشرين من تموز – يوليو الماضي إلى أرامل الضحايا الست لإعلامهن بإقرار " إجراءات خاصة لعائلات ضحايا الاعتداء ما يمكن ذوي الضحايا طلب " شهادة اختيار" بهدف الحصول على تسهيلات لهجرة أحد أفراد عائلتهم من قبل الحكومة الفيديرالية.

مقتطف من الرسالة © راديو كندا

وعلمت هيئة الإذاعة الكندية أن أسرة إحدى الضحايا تلقت منذ حوالي عشرة أيام شهادة الاختيار من سلطات الهجرة الكيبيكية لشقيق أحد الضحايا وأسرته.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية