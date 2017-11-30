“جمعية جلجامش” الثقافية في مونتريال تعرض فيلميْن عن “شارلي إبدو”

تقوم "جمعية جلجامش" الثقافية في مونتريال، وفي إطار أنشطتها الدورية، بعرض فيلميْن فرنسييْن يتعلقان بصحيفة "شارلي إبدو" الفرنسية الساخرة، على التوالي في الثاني والتاسع من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، أي بعد غد السبت ويوم السبت من الأسبوع المقبل.

الفيلم الأول، "من الصعبِ أنْ يُحبّك البُله" (C'est dur d'être aimé par des cons)، وثائقي للصحفي والمخرج الفرنسي دانيال لوكونت نزَل إلى السوق عام 2008 ويتناول محاكمة الصحفي الفرنسي فيليب فال، مديرِ نشر "شارلي إيبدو" آنذاك، في قضية نشرِ الجريدة الأسبوعية الباريسية الساخرة رسوماً كاريكاتورية مثيرة للجدل تناولت الرسول العربي وكانت قد نشرتها للمرة الأولى صحيفة "ييلاندز بوستن" الدانماركية. ومن المعتقد أن نشر "شارلي إيبدو" هذه الرسوم، ورسوماً كاريكاتورية أخرى تناولت الرسول العربي، كان الدافع الرئيسي للهجوم الدامي على مكاتبها في 7 كانون الثاني (يناير) 2015 الذي أوقع 12 قتيلاً على أيدي الأخويْن شريف وسعيد كواشي، وتبناه كل من تنظيم "الدولة الإسلامية" ("داعش") وتنظيم "القاعدة في جزيرة العرب".

أما الفليم الثاني، "الفكاهة حتى الموت" (L'humour à mort)، وهو من إخراج دانيال لوكونت وإيمانويل لوكونت، فيشكّل امتداداً للفيلم الأول وجرى تصويره في الأشهر التي أعقبت الهجوم الدامي على مكاتب "شارلي إبدو".

رئيس "جمعية جلجامش" الثقافية في مونتريال نزار حمّود © Facebook / Société Gilgamesh

في الحديث الذي أجريتُه معه حول دوافع عرض هذيْن الفيلميْن عن الصحيفة الساخرة التي تنشر رسوماً كاريكاتورية ومقالات مثيرة للجدل، أكد لي رئيس "جمعية جلجامش" الثقافية الدكتور نزار حمّود على أهمية حرية الرأي والتعبير والمعتقد. وسبق للدكتور حمّود أن كتب مقالاً عن "شارلي إبدو" نشره له موقع "الحوار المتمدن".