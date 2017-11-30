ألبرتا: المزيد ممن بلغوا سن الـ65 متواجدون في سوق العمل

يسجل عدد الأشخاص الذين لا يزالون في سوق العمل بعد بلوغهم سن الخامسة والستين في مقاطعة ألبرتا وسائر كندا ارتفاعاً، وفق ما أظهرته بيانات جديدة لوكالة الإحصاء الكندية.

فقد أظهرت هذه البيانات المستندة إلى الإحصاء السكاني العام لسنة 2016 أن كندياً من أصل خمسة في الفئة العمرية 65 سنة وما فوق زاول عملاً سنة 2015، وهي نسبة تفوق بمرتيْن ما كانت عليه قبل عشرين سنة على ذلك، وأن 6% من المنتمين لهذه الفئة زاولوا عملاً بدوام كامل.

وترتفع نسبة العاملين المنتمين للفئة العمرية نفسها في ألبرتا في غرب كندا، إذ زاول أكثر من 9% منهم عملاً بدوام كامل ونحوٌ من 19% منهم عملاً بدوام جزئي سنة 2015.

مبنى الجمعية التشريعية لمقاطعة ألبرتا في إدمونتون (أرشيف) © Radio-Canada

وتعزو مؤسسة الإحصاء الكندية هذا الارتفاع في عدد الأشخاص المسنين العاملين إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع مأمول العمر والمتوجبات المالية.

"الناس في صحة أفضل مما كانوا عليه قبل 20 سنة وهم أكثر نشاطاً، هذا بكل بساطة"، تقول ناتالي بوريغار التي تدير جمعية في إدمونتون، عاصمة ألبرتا، تساعد الناس في العثور على عمل.

(راديو كندا)