رئيس جامعة مونكتون ريمون تيبيرج (أرشيف).

رئيس جامعة مونكتون ريمون تيبيرج (أرشيف).
Photo Credit: Radio-Canada

ترودو يقترح رئيس جامعة مونكتون مفوضاً للغتيْن الرسميتيْن

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الخميس 30 نوفمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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اقترح رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو بصورة رسمية تعيين رئيس جامعة مونكتون ريمون تيبيرج مفوضاً جديداً للغتيْن الرسميتيْن.

وكان هذا الخبر قد تسرب الأسبوع الفائت قبل أن يؤكده ترودو بشكل رسمي في بيان أصدره اليوم.

"بفضل شغفه بالثنائية اللغوية والحقوق اللغوية للأقليات، ريمون تيبيرج هو المرشح المثالي لمنصب مفوض لغتيْ كندا الرسميتيْن"، قال ترودو في بيانه مضيفاً أن "خبرته كمُدافع مجتمعي وكأكاديمي وموظف في القطاع العام توفر له فهماً كبيراً للتحديات التي تواجه المجموعات الناطقة بالإنكليزية والفرنسية على امتداد كندا".

"وأنا على ثقة بأن السيد تيبيرج سيقوم بمساءلة الحكومة حول التطبيق الكامل لقانون اللغتيْن الرسميتيْن"، أكد ترودو في بيانه.

وسيكون على تيبيرج المثول أمام لجنة تابعة لمجلس العموم قبل تعيينه رسمياً في منصب مفوض اللغتيْن الرسميتيْن.

مبنى جامعة مونكتون، فرع مدينة مونكتون (أرشيف)
مبنى جامعة مونكتون، فرع مدينة مونكتون (أرشيف) © Radio-Canada

وتيبيرج فرنكوفوني من مقاطعة مانيتوبا في غرب الوسط الكندي، ويرأس جامعة مونكتون في مقاطعة نيو برونزويك (نوفو برونزويك) في شرق كندا منذ عام 2012. وإذا ما عُيّن مفوضاً للغتيْن الرسميتيْن يصبح أول شخص من خارج مقاطعتيْ أونتاريو وكيبيك يتبوأ هذا المنصب.

(راديو كندا / موقع رئيس الحكومة الكندية)

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