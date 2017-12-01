البرتا: مهلة الانتظار مرتفعة في أقسام الطوارئ في المستشفيات

ارتفعت مهلة الانتظار في أقسام الطوارئ في مستشفيات ألبرتا لتصل إلى 28 ساعة أي بزيادة ساعة عن العام الماضي حسبما أفاد به المعهد الكندي للمعلومات حول الصحّة، .

ويشير المعهد إلى أنّ مهلة الانتظار ارتفعت في مختلف أنحاء البلاد.

وتمّ تسجيل أعلى مهلة انتظار في مقاطعة البرتا في مستشفيات العاصمة ادمنتون.

وينتظر 90 بالمئة من المرضى الذين يصلون إلى أقسام الطوارئ 38 ساعة قبل الحصول على سرير في المستشفى.

لكنّ المهلة تختلف من مستشفى إلى آخر في ادمنتون وهي أعلى بكثير في المستشفيات الصغيرة ممّا هي عليه في الكبيرة.

وفي مدينة كالغاري، تتراوح مهلة الانتظار بين 28 ساعة على الأقلّ و45 ساعة في أقصى الحالات.

ويقول الدكتور ادي لانغ رئيس قسم الطوارئ في منطقة كالغاري إنّ مهل الانتظار تشكّل تحدّيا لمستشفيات ألبرتا.

ويقول المعهد الكندي للمعلومات حول الصحّة إنّ أبناء ألبرتا ينتظرون 3 ساعات منذ لحظة الوصول إلى قسم الطوارئ حتّى يلتقيهم الطبيب، وهي مهلة مستقرّة منذ سنوات.

وجمع المعهد 64 بالمئة من المعلومات من أقسام الطوارئ في عدد من المقاطعات دون سواها.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)