قاعة انتظار في أحد المستشفيات

قاعة انتظار في أحد المستشفيات
Photo Credit: PC / Ryan Remiorz

البرتا: مهلة الانتظار مرتفعة في أقسام الطوارئ في المستشفيات

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الجمعة 1 ديسمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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ارتفعت مهلة الانتظار في أقسام الطوارئ في مستشفيات ألبرتا لتصل إلى 28 ساعة أي بزيادة ساعة عن العام الماضي  حسبما أفاد به المعهد الكندي للمعلومات حول الصحّة، .

ويشير المعهد إلى أنّ مهلة الانتظار ارتفعت في مختلف أنحاء البلاد.

وتمّ تسجيل أعلى مهلة انتظار في مقاطعة البرتا في مستشفيات العاصمة ادمنتون.

وينتظر 90 بالمئة من المرضى الذين يصلون إلى أقسام الطوارئ 38 ساعة قبل الحصول على  سرير في المستشفى.

الطبيب ادي لانغ رئيس قسم الطوارئ في منطقة كالغاري/Radio-Canada/CBC

الطبيب ادي لانغ رئيس قسم الطوارئ في منطقة كالغاري/Radio-Canada/CBC

لكنّ المهلة تختلف من مستشفى إلى آخر في ادمنتون وهي أعلى بكثير في المستشفيات الصغيرة ممّا هي عليه في الكبيرة.

وفي مدينة كالغاري، تتراوح مهلة الانتظار بين 28 ساعة على الأقلّ و45 ساعة في أقصى الحالات.

ويقول الدكتور ادي لانغ رئيس قسم الطوارئ في منطقة كالغاري إنّ مهل الانتظار تشكّل تحدّيا لمستشفيات ألبرتا.

ويقول المعهد الكندي للمعلومات حول الصحّة إنّ أبناء ألبرتا ينتظرون 3 ساعات منذ لحظة الوصول إلى قسم الطوارئ حتّى يلتقيهم الطبيب، وهي مهلة مستقرّة منذ سنوات.

وجمع المعهد  64 بالمئة من المعلومات من أقسام الطوارئ في عدد من المقاطعات دون سواها.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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