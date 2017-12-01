كندا: تراجع معدّل البطالة إلى 5،9 بالمئة

تراجع معدّل البطالة في كندا في تشرين الثاني نوفمبر ليبلغ 5،9 بالمئة حسب مؤسّسة الاحصاء الكنديّة.

وبلغ معدّل البطالة أدنى مستوى له منذ شهر شباط فبراير 2008 .

وارتفع عدد الوظائف لشهرين متتالين، أي بارتفاع 80 ألف وظيفة في البلاد خلال الشهر الفائت.

واستمرّ معدّل البطالة في التراجع طوال فترة الاثني عشر شهرا المنتهية في تشرين الثاني نوفمبر.

وتراجع معدّل البطالة في مقاطعات اونتاريو وكيبيك وبريتيش كولومبيا وجزيرة الأمير ادوارد في حين تراجعت سوق العمل في نيوبرنزويك وحافظت على استقرارها في باقي المقاطعات.

وتراجع معدّل البطالة في اونتاريو ليبلغ 5،5 بالمئة وهو أدنى مستوى له منذ عام 2000.

وفي كيبيك، استمرّ ارتفاع عدد الوظائف لشهرين متتالين وبصورة خاصّة في قطاعي التصنيع والبناء.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا/وكالة الصحافة الكنديّة)