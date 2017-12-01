تورونتو: لقاء جامع لمكافحة العنصرية

إزاء ارتفاع عدد جرائم الحقد والأحداث العنصرية في كندا، نظّمت حكومة مقاطعة أونتاريو اليوم لقاء مهما للتداول في المسألة جمع حوالي ثلاثمئة شخص من مختلف قطاعات المجتمع، من عناصر الشرطة وحقوقيين وصحافيين ومعلمين وممثلين عن سكان كندا الأصليين، ومسلمين ويهودا ومواطنين من الجالية السوداء .

الوزير مايكل كوتو © راديو كندا

وقد أطلق المبادرة التي تندرج في إطار التحرك ضد العنصرية، وزير خدمات الطفولة والشباب ومكافحة العنصرية في حكومة أونتاريو، مايكل كوتو. وستتمحور المداولات حول مكافحة العنصرية الممنهجة في أونتاريو، وهو أول لقاء من هذا النوع في كندا.

وقال الوزير كوتو:

"علينا أن نحدد مستقبلنا وعدم الوقوع في أخطاء الماضي. وما لم نتحرك االيوم فمجتمعنا هو الخاسر".

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية