حذاء الفقر

حذاء الفقر
Photo Credit: راديو كندا

تنديد بعدم تراجع الفقر في كيبيك

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الجمعة 1 ديسمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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مع اقتراب الذكرى الخامسة عشرة لتبني الحكومة قانون مكافحة الفقر والإقصاء، شجب " التجمع من أجل كيبيك بدون فقر" غياب الإرادة السياسية للعمل على تراجع الفقر في مقاطعة كيبيك.

وأكد الناطق بلسان التجمع سيرج بوتيكلير أن الفقر لم يتراجع وأن "كيبيكياً من أصل عشرة ما زال غير قادر على تأمين  حاجاته الأساسية" . وأضاف: " إذا كانت الحكومة قد حسّنت دعمها للأسر التي لها أولاد، فقد تم التخلي عن الأسر بدون أولاد والأشخاص  الذين يعيشون وحدهم".

وندد بوتيكلير، مدعوما من الحزب اكيبيكي وحزب التضامن الكيبيكي، بكون الحكومة لم تقدم خطتها الثالثة لمكافحة الفقر خلال السنتين المنصرمتين.

النائبة مانون ماسي
النائبة مانون ماسي © Radio-Canada

من جهتها نددت النائبة في حزب التضامن مانون ماسي بتقاعس الحكومة في هذا الملف  وقالت: " كأننا نقول لهؤلاء الأشخاص بأنهم ليسوا مهمين وأن المعاناة التي يعيشونها ليست خطيرة".

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية

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