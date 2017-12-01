الدولار الكندي يثب أكثر من سنت أميركي لكن ينهي الأسبوع بتراجع

بلغ معدل سعر الدولار الكندي خلال جلسة اليوم 78,56 سنتاً أميركياً، بارتفاع 0,97 سنت أميركي عن معدل سعره أمس، علماً بأنه أغلق على 78,77 سنتاً أميركياً، بارتفاع 1,23 سنت أميركي.

وجاء ارتفاع الدولار الكندي اليوم مدفوعاً بصورة رئيسية ببيانات العمل الصادرة عن وكالة الإحصاء الكندية والتي أظهرت إيجاد سوق العمل 79500 وظيفة جديدة في محصلة صافية الشهر الفائت، ما جعل معدل البطالة في البلاد يتراجع بـ0,4 نقطة مئوية ليبلغ 5,9%، أدنى معدل له منذ شباط (فبراير) 2008.

لكن رغم ارتفاعه اليوم أغلق الدولار الكندي الأسبوع متراجعاً، فمعدل سعره اليوم أدنى مما كان عليه يوم الجمعة الفائت بـ0,13 سنت أميركي، أي أنه تراجع بنسبة 0,17%.

بورصة تورونتو (أرشيف) © CP / Frank Gunn

وفي بورصة تورونتو أغلق المؤشر الرئيسي على 16038,97 نقطة، بتراجع 28,51 نقطة عن مستوى إغلاقه أمس و69,12 نقطة عن مستوى إغلاقه الأسبوع الفائت، متراجعاً بالتالي بنسبة 0,43% الأسبوع الحالي بعد ارتفاعه بنسبة 0,68% الأسبوع الفائت. وكان قطاع الطاقة الوحيد الذي أبلى بلاءً حسناً في بورصة تورونتو اليوم.

وفي سوق نيويورك أغلق اليوم سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) المرجعي الأميركي تسليم كانون الثاني (يناير) المقبل على 58,36 دولاراً أميركياً، بارتفاع 0,96 دولار أميركي عن سعر إغلاقه أمس ولكن بتراجع 0,59 دولار أميركي عن سعر إغلاقه يوم الجمعة الفائت، فيكون قد تراجع بنسبة 1% الأسبوع الحالي بعد ارتفاعه بنسبة 3,95% الأسبوع الفائت.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)