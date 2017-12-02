لعبة “بوكيمون غو”: أضرار بشرية جسيمة وخسائر مادية ضخمة

أوضح تقرير نشره باحثون من جامعة بيردو الأمريكية أن لعبة "بوكيمون غو" الشهيرة و المستخدمة من قبل الملايين من المبحرين عبر العالم تسببت في أضرار بشرية جسيمة وخسائر مادية ضخمة.

وقدر الباحثون الجامعيون الخسائر المادية الناجمة عن انشغال اللاعبين بلعبة "بوكيمون غو" ب7,3 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة الامريكية. وتم تعداد قرابة 145 ألف مرور و سير في العالم بسبب تهافت لاعبو "بوكيمون غو" و ملاحقة أشباحه في الشوارع و الحدائق و حتى بعض الاماكن الخاصة. وتوفي من جراء هذه الحوادث 250 شخصا وأصيب 29 ألف شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.

وتجدر الإشارة إلى أن المواطنة الكندية باربارا لين شيافر قدمت شكوى قضائية ضد الشركة اليابانية ننتندو المنتجة والمسوقة للعبة "بوكيمون غو" طالبة منها سحب عنوان منزلها من خرائط اللعبة. وبررت شيفار هذه الدعوة بالازعاج و المخاطر والانتهاكات لحقوق الحياة الخاصة التي تسببها هذه اللعبة.

زبير الجازي