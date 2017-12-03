بلا حدود ليوم الأحد 03-12-2017



بلا حدود برنامج اسبوعي من إعداد وتقديم مي أبو صعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني.

نقدّم من خلال البرنامج عددا من تقاريرنا الأسبوعيّة التي تتمحور حول مواضيع كنديّة وعربيّة ودوليّة.

مي أبو صعب تتناول في تقريرها التطورات التي تشهدها المملكة السعوديّة منذ أن عيّن العاهل السعودي الملك سلمان نجله الأمير محمّد بن سلمان وليّا للعهد.

الصحافيّة والكاتبة الفرنسيّة كلارانس رودريغيز أمضت 12 عاما في السعوديّة وأصدرت مؤخّرا كتابا عن المملكة بعنوان : Arabie saoudite 3.0.

تقول رودريغيز في حديث لراديو كندا إنّ المجتمع السعودي الذي طالما كان متصلّبا ومتزمّتا يشهد تحوّلا يكاد لا يُصدّق.

والتحوّل بدأ قبل 3 سنوات مع تراجع أسعار النفط الذي كان يدرّ عائدات ضخمة للسعوديّة كما تقول رودريغيز.

وتشير إلى تدابير جذريّة ومجتمعيّة يتّخذها الامير الشاب في مجتمع لم يعتد على التحوّل.

والتغييرات لم يسبق لها مثيل في السعوديّة التي كانت تتقدّم ولكن ببطء وفق إيقاع خاصّ بها.

وتنقل الكاتبة الفرنسيّة عن مواطنين سعوديّين التقتهم خلال إقامتها في المملكة أنّهم لا يريدون تلقّي الدروس من أحد وأنّهم راضون بالتطوّر البطيء الذي تشهده بلادهم.

وترى أنّه يصعب على من ينظر من الخارج فهم هذا البلد المنغمس في ثقافته وفي التقاليد والدين.

وتتحدّث عن تعلّق السعوديّين ببلدهم وعن حسّهم الوطني المميّز الذي لمسته من خلال لقاءاتها بهم.

وتشير إلى أنّ 70 بالمئة من السعوديّين هم دون الثلاثين من العمر.

والعديد منهم تابعوا دراستهم في الخارج ولكنّهم يعودون جميعا إلى الوطن الأم لمتابعة مسيرتهم المهنيّة.

وهم متعلّقون بدينهم ومطّلعون على كلّ ما يجري حول العالم من خلال استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي كما تقول الكاتبة والصحافيّة الفرنسيّة كلارانس رودريغيز.

و أبناء السعوديّة محافظون لدرجة عميقة كما تقول وتتوقّع أن يكون تغيير العقليّةصعبا رغم أنّ الشباب مثقّف ورغم وجود الكثير من الأُسَر المنفتحة.

وتتحدّث عن رؤية العام 2030 التي وضعها وليّ العهد لتقليل الاعتماد على النفط .

وتتضمّن الرؤية خططا لتنويع الاقتصاد وخططا تنمويّة واجتماعيّة تعكس طموح المملكة لتعزيز موقعها الاقتصادي على الساحة العالميّة.

وتؤكّد الكاتبة والصحافيّة كلارانس رودريغيز أنّ الشباب يؤيّدون الخطوات التي يقوم بها وليّ العهد وترى من الأهميّة بمكان ألاّ يخيّب الأمير محمّد بن سلمان آمالهم.

الحاج زهير الجندي © الحاج زهير الجندي

عيدان في عيد واحد

يحتفل المسلمون اليوم بالمولد النبوي الشريف، كما يحتفل المسيحيون بعد حوالي ثلاثة أسابيع بميلاد السيد المسيح. مناسبتان دينيتان متقاربتان في زمن التباعد والانقسامات الدينية والنزاعات الطائفية والمذهبية، والتطرف القاتل باسم الأديان الموحدة الثلاثة، وأحيانا بين أبناء الدين الواحد.

وبالرغم من هذا الزمن السيء، ترتفع أصوات وتنظم مبادرات خيّرة تهدف إلى المحبة والتسامح والتآخي، والسلام باسم تعاليم الدين الحقيقي

فانطلاقا مما جاء في القرآن الكريم: " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا" و "لو شاء الله لخلقكم أمة واحدة "، تنظم الجمعية الإسلامية اللبنانية الكندية في العاشر من الشهر المقبل في مونتريال حفلا يجمع المناسبتين معا.

للحديث عن أهداف اللقاء وأبعاده الإنسانية والدينية والاجتماعية أجرى بيار أحمراني مقابلة هاتفية مع رئيس الجمعية الحاج زهير الجندي.

وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور وصورة عن الرسالة التي وجهها للورد ليونيل وُولتر روتشيلد والتي تُعرف بـ"إعلان بلفور" أو "وعد بلفور" © Wikipedia

وعد بلفور وزيارة السادات إلى القدس وآثارهما على الواقع الفلسطيني

صادف تشرين الثاني (نوفمبر) ذكرى محطتيْن رئيسيتيْن في تاريخ فلسطين والشرق الأوسط: الذكرى الـ100 لإعلان بلفور، أو وعد بلفور، والذكرى الـ40 لزيارة الرئيس المصري الراحل أنور السادات إلى القدس.

ففي الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 1917، خلال الحرب العالمية الأولى، أرسل وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور رسالة إلى أحد أبرز زعماء الجالية اليهودية في بريطانيا وأحد كبار مموّلي الحركة الصَهيونية اللورد ليونيل وُولتر روتشيلد أبلغه فيها أن لندن تؤيد إقامة "موطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين" وأنها "ستبذل قصارى جهودها لتسهيل تحقيق هذه الغاية"، على أن "يُفهَم جلياً أنه لن يُؤتى بعمل قد ينتقص من الحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية المتواجدة في فلسطين".

يُشار إلى أنه عند صدور إعلان بلفور كان الاستيطان اليهودي الأوروبي في فلسطين قد بدأ، وكان اليهود يشكلون نحواً من خمسة بالمئة من سكان فلسطين، ومن ضمنهم اليهود الفلسطينيون الذين كانوا متواجدين قبل بدء الحركة الصَهيونية.

الرئيس المصري الراحل أنور السادات معلناً أمام مجلس الشعب المصري في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 1977 قراره بزيارة إسرائيل بهدف إحلال السلام: ‏‎"‎ستُدهش إسرائيل عندما تسمعني أقول الآن أمامكم إنني مستعد أن أذهب إلى بيتهم، إلى الكنيست ذاته ومناقشتهم". وسيقوم بعد عشرة أيام بزيارته التاريخية إلى القدس حيث سيلقي خطاباً أمام الكنيسيت (البرلمان الإسرائيلي) © Stringer Egypt / Reuters / Ho

وبالنسبة للحدث المحوري الثاني، ففي التاسع عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 1977 قام الرئيس المصري آنذاك أنور السادات بزيارة إلى القدس، الأولى لحاكم عربي إلى دولة إسرائيل. ومهّدت هذه الزيارة لاتفاقية كمب ديفيد التي وقعها السادات ورئيس الحكومة الإسرائيلية مناحيم بيغن في أيلول (سبتمبر) 1978 في الولايات المتحدة، ولمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية التي وُقّعت أيضاً في الولايات المتحدة في آذار (مارس) 1979.

كيف أثّر كل من إعلان بلفور وزيارة السادات إلى القدس في مسار الأحداث في الشرق الأوسط، لاسيما في تاريخ فلسطين والشعب الفلسطيني؟ فادي الهاروني طرح السؤال على أستاذ الجغرافيا السياسية في جامعة بيرزيت الفلسطينية البروفيسور حسين الريماوي.