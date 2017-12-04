اوتاوا: مظاهرة احتجاج على نظام الدفع الالكتروني فينيكس

تظاهر العشرات من موظّفي القطاع العام في أوتاوا يوم أمس الأحد للتنديد بنظام دفع الرواتب الالكتروني فينيكس الذي تسبّب في مشاكل كبيرة في دفع الرواتب.

وأعرب المتظاهرون عن استيائهم لا سيّما أنّ أعياد الميلاد ورأس السنة تقترب.

ويعاني نظام فينيكس الذي تستخدمه الحكومة لدفع رواتب موظّفي القطاع العام من مشاكل عديدة.

وتركت المشاكل تلك مضاعفاتها على نحو 156 ألف موظّف حسب معلومات جمعتها الحكومة في شهر آب أغسطس الفائت.

ويقول غريغ ماكغيليس رئيس اتّحاد موظّفي القطاع العام لمنطقة العاصمة الكنديّة اوتاوا إنّ الاتّحاد يبحث في تعبئة واسعة النطاق للضغط على الحكومة.

وأشار إلى أنّ كلّ الخيارات مطروحة دون أن يعطي أيّة تفاصيل إضافيّة.

"عدد الموظّفين المتأثّرين بنظام الدفع الالكتروني يرتفع ونحن نبحث عن كلّ الخيارات. ونأمل أن تكون الحكومة أكثر التزاما في عيد الميلاد وسوف نقوم بتغيير تكتيكي قال غريغ ماكغيليس".

وتقول وزارة الخدمات العامّة والتموين إنّها تضع في أولويّاتها مسألة دفع الرواتب بدقّة وفي الوقت المحدّد.

ونقلت الناطقة باسم الوزارة عن الوزيرة كارلا كالترو حرصها على أن يتلقّى موظّفو القطاع العام رواتبهم في الوقت المحدّد.

وأنحت باللائمة على حكومة المحافظين السابقة التي سرّحت مئات المستشارين في دفع الرواتب الذين كان وجودهم ضروريّا لدفع الرواتب في الوقت المحدّد ودون تأخير.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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