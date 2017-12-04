مظاهرة احتجاج على هضبة البرلمان ضدّ نظام دفع الرواتب الالكتروني/Radio-Canada

مظاهرة احتجاج على هضبة البرلمان ضدّ نظام دفع الرواتب الالكتروني/Radio-Canada

اوتاوا: مظاهرة احتجاج على نظام الدفع الالكتروني فينيكس

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الإثنين 4 ديسمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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تظاهر العشرات من موظّفي القطاع العام في أوتاوا يوم أمس الأحد للتنديد بنظام دفع الرواتب الالكتروني فينيكس الذي تسبّب في مشاكل كبيرة في دفع الرواتب.

وأعرب المتظاهرون عن استيائهم لا سيّما أنّ أعياد الميلاد ورأس السنة تقترب.

ويعاني نظام فينيكس الذي تستخدمه الحكومة لدفع رواتب موظّفي القطاع العام من مشاكل عديدة.

وتركت المشاكل تلك مضاعفاتها على نحو 156 ألف موظّف حسب معلومات جمعتها الحكومة في شهر آب أغسطس الفائت.

ويقول غريغ ماكغيليس رئيس اتّحاد موظّفي القطاع العام لمنطقة العاصمة الكنديّة اوتاوا إنّ الاتّحاد يبحث في تعبئة واسعة النطاق للضغط على الحكومة.

المتظاهرون غنّوا أغنيات الميلاد على هضبة البرلمان/ Radio-Canada

المتظاهرون غنّوا أغنيات الميلاد على هضبة البرلمان/ Radio-Canada

وأشار إلى أنّ كلّ الخيارات مطروحة دون أن يعطي أيّة تفاصيل إضافيّة.

"عدد الموظّفين المتأثّرين بنظام الدفع الالكتروني يرتفع ونحن نبحث عن كلّ الخيارات. ونأمل أن تكون الحكومة أكثر التزاما في عيد الميلاد وسوف نقوم بتغيير تكتيكي قال غريغ ماكغيليس".

وتقول وزارة الخدمات العامّة والتموين إنّها تضع في أولويّاتها مسألة دفع الرواتب بدقّة وفي الوقت المحدّد.

ونقلت الناطقة باسم الوزارة عن الوزيرة كارلا كالترو حرصها على أن يتلقّى موظّفو القطاع العام رواتبهم في الوقت المحدّد.

وأنحت باللائمة على حكومة المحافظين السابقة التي سرّحت مئات المستشارين في دفع الرواتب الذين كان وجودهم ضروريّا لدفع الرواتب في الوقت المحدّد ودون تأخير.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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