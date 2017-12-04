هربت من الحرب في سوريا وراحت ضحيّة حادث سير في كندا

لقيت الطفلة السوريّة هلا البرهوم (9 أعوام) حتفها في حادثة سير وقعت في مدينة ابوتسفورد في مقاطعة بريتيش كولومبيا في الغرب الكندي.
فقد دهسها اوتوبيس في الجزءّ المخصّص للمشاة على الطريق على مقربة من المدرسة التي كانت ترتادها.
وكان مفوّض السير الذي يراقب هذا الممرّ غائبا في اليوم الذي وقعت فيه الحادثة.
وقال طاهر خالد عضو مجلس إدارة المركز الاسلامي في أبوتسفورد إنّ الكلّ متأثّر بحادثة وفاة الطفلة.
وقال صديق العائلة عدنان بات إنّ العائلة اعتقدت أنّها ستكون بمأمن من القذائف والحرب في كندا، ويصعب علينا تصوّر ما تعيشه.
ووقعت الحادثة يوم الجمعة الماضية وتوفّيت الطفلة لدى وصولها إلى قسم الطوارئ وجرى دفنها في يوم السبت.
وكانت هلا برهوم قد وصلت مع عائلتها إلى كندا في إطار خطّة استقبلت بموجبها الحكومة الكنديّة نحوا من 45 ألف لاجئ سوري.
(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)
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