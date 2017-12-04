هربت من الحرب في سوريا وراحت ضحيّة حادث سير في كندا

لقيت الطفلة السوريّة هلا البرهوم (9 أعوام) حتفها في حادثة سير وقعت في مدينة ابوتسفورد في مقاطعة بريتيش كولومبيا في الغرب الكندي.

فقد دهسها اوتوبيس في الجزءّ المخصّص للمشاة على الطريق على مقربة من المدرسة التي كانت ترتادها.

وكان مفوّض السير الذي يراقب هذا الممرّ غائبا في اليوم الذي وقعت فيه الحادثة.

وقال طاهر خالد عضو مجلس إدارة المركز الاسلامي في أبوتسفورد إنّ الكلّ متأثّر بحادثة وفاة الطفلة.

أطفال سوريّون لاجئون في كندا © Radio-Canada

وقال صديق العائلة عدنان بات إنّ العائلة اعتقدت أنّها ستكون بمأمن من القذائف والحرب في كندا، ويصعب علينا تصوّر ما تعيشه.

ووقعت الحادثة يوم الجمعة الماضية وتوفّيت الطفلة لدى وصولها إلى قسم الطوارئ وجرى دفنها في يوم السبت.

وكانت هلا برهوم قد وصلت مع عائلتها إلى كندا في إطار خطّة استقبلت بموجبها الحكومة الكنديّة نحوا من 45 ألف لاجئ سوري.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)