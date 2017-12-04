المرافعات النهئية في محاكمة شابين بتهمة الإرهاب

تبدأ اليوم الإثنين المرافعات النهائية في محاكمة الشابين المونترياليين صبرين جرمان والمهدي جمالي بتهمة الإرهاب.

ويواجه الشابان ثلاث تهم: محاولة مغادرة كندا بهدف القيام بعملية إرهابية في الخارج، امتلاك مواد متفجرة لغرض خطير والقيام بعمل تحت إشراف مجموعة إرهابية، وقد تم سحب اتهام رابع بتسهيل حصول عمل إرهابي.

ومن المقرر أن يقدم الادعاء العام حججه اليوم بينما سيعطى الدفاع الكلام خلال الأسبوع الجاري. وقد قرر محامو الدفاع عد استجواب شهود.

ويسعى الإدعاء العام إلى إثبات أن الشابين كانا يعتزمان مغادرة كندا للالتحاق بتنظيم "الدولة الإسلامية"، وجمعا كل المكونات اللازمة لصنع قنبلة.

يذكر أن الشرطة الملكية الكندية كانت أوقفت جمالي وجرمان في نيسان أبريل عام 2015بعد اتصال من أحد أقاربهما بأنهما على وشك مغادرة البلاد.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية