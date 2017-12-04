الباكستان ليس إرهابيا إنما ضحية الإرهاب

نظم تجمع الطلاب الباكستانيين في وينيبغ – مانيتوبا في وسط كندا الغربي تجمعا أمس للتنديد بهجوم إرهابي وقع يوم الجمعة الفائت في إحدى مدارس مدينة بيشاوار شمال غرب الباكستان وأسفر عن سقوط تسعة قتلى وعشرات الجرحى والذي تبناه تنظيم الطالبان في أفغانستان.

وبين الضحايا ستة طلاب قتلوا بإطلاق النار من مسلحين من الطالبان اقتحموا المدرسة وهم يرتدون البرقع وأطلقوا النار على الطلاب.

ذوو ضحايا إحد الاعتداءات السابقة في بيشاوار © Khuram Parvez / Reuters

وأعلن رئيس تجمع الطلاب الباكستانيين في جامعة مانيتوبا أشعس إيرفان أن التجمع "هدف إلى توجيه رسالة للعالم وأننا نقف موحدين لمحاربة الإرهاب والإرهابيين" من جهته ركز رئيس التجمع السابق ومؤسسه مسرور خان على أن الباكستانيين هم أول ضحايا الإرهاب في وطنهم وأضاف " نهدف إلى التعبير عن تعاضدنا مع الضحايا وذويهم وكل من قتل في الهجوم، ولكن أيضا لنقول للعالم إن الباكستان ليس بلدا إرهابيا إنما بلد يتعرض للإرهاب.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية