صورة للرئيس اليمني السابق الذي اغتيل اليوم علي عبد الله صالح وهو يلقي خطاباً متلفزاً عام 2011 عندما كان في السلطة.

صورة للرئيس اليمني السابق الذي اغتيل اليوم علي عبد الله صالح وهو يلقي خطاباً متلفزاً عام 2011 عندما كان في السلطة.
Photo Credit: أ ف ب نقلاً عن التلفزيون الرسمي اليمني

كيف يؤثّر اغتيال علي عبد الله صالح على مسار النزاع في اليمن؟

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الإثنين 4 ديسمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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دعا الرئيس اليمني المعترَف به دولياً عبد ربه منصور هادي الشعبَ اليمني للثورة على الحوثيين بعد اغتيال الرئيس السابق علي عبد الله صالح اليوم في منطقة العاصمة صنعاء. وأعلن هادي بدء عملية عسكرية تحت اسم "صنعاء العروبة" لإنهاء سيطرة الحوثيين على العاصمة.

وقُتل صالح في اشتباك أثناء خروج موكبه من صنعاء بعد أن قصف الحوثيون منزله، حسب مصادر حوثية. وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي ما يبدو أنه جثمان الرئيس السابق وبه إصابات بالغة في رأسه.

وأكدت مصادر في حزب "المؤتمر الشعبي العام" الذي يقوده صالح مقتله في معارك ضد الحوثيين في صنعاء. "سقط شهيداً وهو يدافع عن الجمهورية"، قال مصدر في الحزب.

نساء يرفعن صورة لزعيم جماعة
نساء يرفعن صورة لزعيم جماعة "أنصار الله" الحوثية عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في مسيرة عاشورائية في صنعاء في 30 أيلول (سبتمبر) الفائت © خالد عبد الله / رويترز

من جهته هنأ زعيم جماعة "أنصار الله" الحوثية المدعومة من طهران عبد الملك بن بدر الدين الحوثي اليمنيين "بهذا اليوم العظيم والفريد والتاريخي الذي سقطت فيه مؤامرة الغدر والخيانة". وهو كان قد قال أمس إن ما تقوم به "ميليشيات صالح في صنعاء من اختلالات أمنية" يؤكد أن دورهم تخريبي وغير مبرر.

وكان صالح قد أعلن أمس بصورة رسمية أن حزبه قرر فضّ الشراكة مع ميليشيات الحوثي عارضاً الحوار على التحالف الذي تقوده السعودية والذي كانت قواته المتحالفة مع المتمردين الحوثيين تقاتله منذ ثلاث سنوات. ورحّب التحالف بهذا العرض.

إلى أين تتجه الأوضاع في اليمن بعد مقتل رئيسه السابق؟ طرحتُ السؤال على الناشط الكندي اليمني الأستاذ عبد الناصر عاطف، مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في "جمعية الجالية اليمنية الكندية" في أوتاوا، وهي منظمة غير حكومية.

(بي بي سي / أ ف ب / أ ب)

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