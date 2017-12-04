ترودو لم يعلن بدء محادثات حول اتفاق تبادل حر مع الصين

عقد رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو اجتماعاً اليوم مع نظيره الصيني لي كيكيانغ في بكين، لكنّ الرجليْن لم يعلنا بدء محادثات رسمية بشأن التوصل إلى اتفاق تبادل حر بين بلديهما.

ووجّه لي تحية إلى "العصر الذهبي" للعلاقات بين الصين وكندا، قبل أن يشير إلى أن بكين مستعدة لمواصلة المحادثات الاستكشافية التي يجريها البلدان منذ عدة أشهر بشأن التوصل إلى اتفاق تبادل حر بينهما.

وألقى كل من رئيس الحكومة الصينية ونظيره الكندي خطاباً بعد لقائهما، لكن القادة الصينيين ألغوا مؤتمراً صحفياً مشتركاً كان من المقرر أن يعقده لي وترودو حسبما أفاد مكتب رئيس الحكومة الكندية.

وترغب الصين بالتوصل إلى اتفاق تبادل حر مع كندا وسواها من الدول، لاسيما بعد أن سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بلاده من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي (TPPA) مطلع العام الحالي.

لكن الحكومة الكندية تحرص على أن يتضمن اتفاق تبادل حر تعهدات في مجال احترام البيئة وحقوق العمال والحوكمة.

رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو (إلى اليمين) متحدثاً إلى ياني، وهي مدرّسة ومدوِّنة، خلال حدث أُقيم اليوم في بكين من أجل تعزيز السياحة بين كندا والصين © CP / Sean Kilpatrick

لكن النبرة ارتفعت من قبل الجانب الصيني عند استقبال المسؤولين الصينيين رئيس الحكومة الكندية في قاعة الشعب الكبرى في بكين، إذ حاول الحرس الصينيون منع مصوري وكالة الصحافة الكندية ومكتب ترودو من التقاط الصور. ثم قام مسؤول في وزارة الخارجية الصينية بتوجيه اللوم لدبلوماسي كندي لعدم حمله جوازات سفر الصحفيين الكنديين المرافقين لترودو.

(وكالة الصحافة الكندية)