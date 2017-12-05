البرتا: اتّحاد منتجي الأبقار يسعى لحماية الانتاج

يعقد اتّحاد منتجي الأبقار في البرتا جمعيّته العموميّة في مدينة كالغاري للبحث في سبل حماية إنتاج المقاطعة في وقت تجري فيه إعادة التفاوض بشأن اتّفاق التبادل الحرّ "نافتا" الموقّع بين دول أميركا الشماليّة.

وأعرب بوب لوو رئيس الاتّحاد عن خشيته من أن تحدّ الولايات المتّحدة من دخول منتوجات الأبقار من المقاطعة نحو السوق الأميركيّة.

"نصدّر 50 بالمئة من إنتاجنا والأمر حيويّ بالنسبة لنا قال رئيس الاتّحاد بوب لوو".

ورأى أنّه من الأهميّة بمكان أن تصدّق كندا على اتّفاق التبادل عبر الهادي الذي يفتح أمام منتجي الأبقار الكنديّين باب التصدير نحو السوق الآسيويّة.

كما أعرب نائب رئيس الاتّحاد رولان كايو عن ارتياحه لاتّفاق التبادل الحرّ الكندي الأوروبي الذي دخل حيّز التطبيق في أيلول سبتمبر الماضي.

لكنّه أكّد أنّه ينبغي التريّث بانتظار التنسيق لموائمة بعض المعايير المتعلّقة بالأمن الغذائي بين الطرفين الكندي والأوروبيّ.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)