كندا والصين: اتّفاق التبادل التجاريّ ليس بقريب

يواصل رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو زيارته الرسميّة إلى الصين.

وقد عقد ترودو اليوم اجتماعا في بكين مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وتمحورت المباحثات بين الزعيمين بصورة أساسيّة حول اتّفاق التبادل التجاري الحرّ بين البلدين.

وكانت كندا والصين قد أطلقتا مفاوضات بصورة غير رسميّة منذ سنتين بشأن التبادل الحرّ.

وكان ترودو يأمل في أن يتوصّل خلال الزيارة إلى اتّفاق للبدء بمفاوضات رسميّة مباشرة بهذا الشأن.

وكان رئيس الحكومة قد عقد اجتماعا يوم أمس الاثنين مع نظيره الصيني لي كيكيانغ.

لكنّ المفاوضات على ما يبدو لن تبدأ في وقت قريب حسب رئيس الحكومة الكنديّة.

"تداولنا في مجموعة واسعة من القضايا، وكندا ملتزمة في المضي قدما في اتّفاق تجاري تقدّمي ينطوي على مسائل تتعلّق بالجندر والبيئة والعمل. والصين تدرك تماما أنّ هذه سابقة في وقت هي تتقدّم نحو أوّل اتّفاق تجاري مع واحدة من الدول الصناعيّة السبع ولدينا رغبة في أن تسير الأمور بطريقة صحيحة قال رئيس الحكومة جوستان ترودو".

وكان اللقاء بين ترودو وكيكيانغ قد طال أكثر من المتوقّع وألغى المسؤولان مؤتمرا صحفيّا كان مقرّرا عقده.

واكتفى كلّ منهما بتصريح مقتضب أكّدا فيه أنّ المفاوضات الاستكشافيّة بشأن التبادل الحرّ التي بدأت قبل سنتين سوف تستمرّ بين البلدين .

"نعتقد أنّه عندما نقوم بكلّ شيء بشكل جيّد، يكون اتّفاق التبادل الحرّ مفيدا لكلّ واحد من البلدان المعنيّة قال رئيس الحكومة الكنديّة"

وكان الحرس الصيني قد حاول منع مصوّري وكالة الصحافة الكنديّة ومكتب رئيس الحكومة جوستان ترودو من التقاط الصور.

رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو يتحدّث إلى الصحافيّين في بكين © Ng Han Guan/ AP

ويأمل رئيس الحكومة الكنديّة في فرض اجندة تقدّميّة للمفاوضات ويحرص على أن يتضمّن اتّفاق التبادل الحرّ تعهّدات في مجال البيئة والحوكمة وحقوق العمّال.

ولكنّ الأمور لم تجر كما كان متوقّعا وقد أشار رئيس وزراء الصين لي كيكيانغ بعد محادثاته مع نظيره الكندي إلى وجود اختلاف في وجهات النظر بشأن عدد من المسائل.

ولكنّ رئيس الحكومة الكنديّة كان ايجابيّا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في أعقاب لقائه بالرئيس الصيني.

"طالما أنّنا في الصين، سوف نواصل العمل في كلّ المناسبات قال جوستان ترودو".

وأشار إلى أنّه تمّ التوقيع على اتّفاقات شراكة بين البلدين في مجالات البيئة والتربية والوصول إلى المنتوجات الزراعيّة، ورأى فيها إمكانيّة لتحقيق الكثير من التقدّم.

وفي حين غادر ترودو بكين متوجّها إلى مدينة غوان جو، قرّر الجانب الكندي في اللحظة الأخيرة أن يبقى وزير التجارة الدوليّة فرانسوا فيليب شامباني في العاصمة الصينيّة لمتابعة الجهود بهدف التوصّل إلى اتّفاق للمباشرة بمباحثات رسميّة بشأن التبادل الحرّ مع الصين.

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ راديو كندا)