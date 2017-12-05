بعد انتشار لافتات إعلانية وكتابات جدارية ، تحمل شعار " ساغني مدينة بيضاء" العنصري، طرح موقع أميركي على الإنترنيت قمصانا وقبعات تحمل الشعار العنصري نفسه، ما حمل المنظمات المعادية للعنصرية بالضغط على الموقع لسحب الإعلان والكف عن بيع تلك الألبسة.

وتعهد موقع "كافي بريس" على الإنترنيت بسحب السلع المثيرة للجدل في غضون الثماني والأربعين ساعة المقبلة .

وأكدت التنظيمات المعادية للعنصرية بأنها ستكثف أنشطتها في الأسابيع المقبلة لمواجهة موجة العنصرية المتنامية في مدينة ساغني الكيبيكية.

"ساغني مدينة بيضاء" © راديو كندا

واعتبر جيلبير غوتييه من تجمع "العمل لمكافحة العنصرية في ساغني" "أن هناك شخصا ما في ساغني أخذ المبادرة لطرح بيع تلك القمصان على الإنترنيت وأن مدير الموقع لم يكن يدرك الوضع الخاص في ساغني بشأن شعار "ساغني مدينة بيضاء".

من جهته اعتبر تومي فيليب الذي وجه رسالة إلكترونية للموقع لمطالبته بالتوقف عن البيع: " سننجح، عبر انتصارات صغيرة، في القضاء العنصرية والأفكار التي لم يعد لها من مكان في مجتمعنا اليوم.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية