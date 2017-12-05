ندوة حول ترجمة نتاج الأدباء العرب في كندا إلى الفرنسية والإنكليزية

الشاعر والكاتب الكيبيكي صالح الخلفة بدياري (أرشيف) © Facebook / Salah Beddiari

تستضيف جامعة كونكورديا في مونتريال بعد غد الخميس ندوة بعنوان "ترجمة العربية في مونتريال" (Traduire l'arabe à Montréal).

وتنظم الندوةَ جمعيةُ "ترجمة العربية في مونتريال" (TAAM – TAIM) بالتعاون مع قسم الدراسات الفرنسية في جامعة كونكورديا ومركز "فيغورا" (Figura) للأبحاث حول النص والخيال التابع لجامعة كيبيك في مونتريال (UQAM).

ضيفي الأستاذ صالح الخلفة بدياري هو شاعر وكاتب كندي من مقاطعة كيبيك، جزائري الأصل، ويشارك في إحياء ورشة عمل في هذه الندوة حول "تحديات الأدب العربي في السياق المونتريالي"، وهو أحد المترجمين في جمعية "ترجمة العربية في مونتريال". والجمعية المذكورة لا تزال فتية، إذ أبصرت النور في آذار (مارس) الفائت، وهي وضعت لنفسها مهمة ترجمة النتاج الأدبي للكتّاب العرب في كندا مع تركيز على المقيمين منهم في مونتريال.