القدس بدل تل أبيب؟

أبلغ الرئيس الأميركي دونالد تراب بعض القادة العرب، بمن فيهم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس بعزمه " على نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس".

وفي اتصال هاتفي، حذر محمود عباس الرئيس الأميركي من :الانعكاسات الخطيرة لمثل هذا القرار على مسيرة السلام في الشرق الأوسط والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

ويسود الغموض حول ما قاله ترامب اليوم وما إذا كان مجرد تكرار لمواقفه السابقة أم أن نقل السفارة سيتم حالا ما يخشى أن يؤدي إلى ارتفاع حدة التوتر السائدة في الشرق الأوسط وتخومه.

مواجهات عنيفة في القدس ( أرشيف ) © Ammar Awad / Reuters

مهما يكن الجواب ، فقد كرر عباس موقفه المتشدد من أنه " من غير الممكن قيام دولة فلسطينية دون أن تكون عاصمتها القدس الشرقية" وأضاف: " إذا اعترف الأميركيون بالقدس عاصمة لإسرائيل فهذا يعني أنهم قرروا وحدهم التخلي عن جهود السلام ولن تكون لهم أية مصداقية أو دور في هذا الملف".

كما أبلغ ترامب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله السعودي ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بالقرار.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية