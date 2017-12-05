كندا مع نشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا على الحدود مع روسيا

قالت اليوم وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند إن أوتاوا تدعم إرسال قوات حفظ سلام إلى شرق أوكرانيا شرط أن يكون بوسعها أيضاً مراقبة الحدود مع روسيا.

وأوضحت فريلاند أنه "من الممكن التفكير بمهمة حفظ سلام في دونباس شرط أن يتمركز جنود حفظ السلام على الحدود الأوكرانية". وجاء كلامها رداً على أسئلة الصحفيين في بروكسل حيث تشارك في مؤتمر وزاري لدول منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) يدوم يوميْن.

وتقع منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا وهي محاذية للحدود مع روسيا.

العلم الروسي يخفق فوق عربة مدرعة للانفصاليين المؤيدين لروسيا في دونيتسك في منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا (أرشيف) © Baz Ratner / Reuters

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في أيلول (سبتمبر) الفائت أنه سيطلب من مجلس الأمن الدولي نشر قوات حفظ سلام لتسيّر دوريات على خط الجبهة في شرق أوكرانيا ولكن ليس على الحدود الأوكرانية الروسية.

وحصدت "حرب دونباس" التي تتواجه فيها القوات الحكومية الأوكرانية مع مقاتلين انفصاليين مدعومين من روسيا أكثر من 10 آلاف قتيل منذ عام 2014.

لكن فريلاند أقرّت بأن نشر قوات حفظ سلام دولية في منطقة دونباس لن يكون ممكناً في المستقبل القريب.

(أ ب / راديو كندا الدولي)