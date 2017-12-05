كندا: تراجع مبيعات السيارات الجديدة الشهر الفائت

تفيد البيانات الصادرة عن شركة "ديروزييه للاستشارات في قطاع السيارات" (DesRosiers Automotive Consultants) في أونتاريو أن عدد السيارات الجديدة بمختلف أنواعها المباعة في كندا في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت تراجع مقارنة بعددها في الشهر نفسه من العام الفائت.

فقد جاء في بيانات "ديروزييه" الصادرة أمس أن 158653 سيارة جديدة بيعت في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت، أي بتراجع بنسبة 1,2% عن عددها البالغ 160573 في الشهر نفسه من العام الفائت.

وسُجل التراجع الأقوى في مبيعات سيارات الركاب (passenger cars) وبلغت نسبته 9,98%، إذ بيع منها 44061 في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت مقارنة بـ48945 في الشهر نفسه من العام الفائت.

لكن مبيعات الشاحنات الخفيفة (light trucks) عوّضت الجزء الأكبر من التراجع في مبيعات سيارات الركاب، إذ بيع منها 114592 في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت مقارنة بـ111628 في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016.

سيارة "تويوتا ميراي" التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين معروضة في الصالون الدولي للسيارات في مدينة كيبيك في آذار (مارس) الفائت © Radio-Canada / Jérémy Legault

لكن بالرغم من التراجع في عدد السيارات الجديدة المباعة الشهر الفائت، فقد سجلت المبيعات الإجمالية في الإحدى عشر شهراً الأولى من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 4,95% عن المبيعات الإجمالية في الفترة نفسها من العام الفائت، إذ ارتفعت من 1,82 مليون سيارة إلى 1,91 مليون سيارة.

(وكالة الصحافة الكندية)