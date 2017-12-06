مونتريال: ذكرى مأساة بوليتكنيك حيّة في الأذهان

احيت مدينة مونتريال وأحيا الكنديّون ذكرى مرور 28 سنة على مأساة معهد بوليتكنيك.

ففي السادس من كانون الأوّل 1989، هاجم الشاب مارك ليفين معهد بوليتكنيك في جامعة مونتريال وقتل ببندقيّة نصف اوتوماتيكيّة 14 شابّة من طالبات المعهد وأصاب 14 طالبة أخرى بجروح.

وتحيي مونتريال وذوو الضحايا والرسميّون سنويّا ذكرى ضحايا المأساة.

ووضع المشاركون صباح اليوم باقة زهور بيضاء على اللوحة التذكاريّة في معهد بوليتكنيك.

ودعا المعهد فريق العمل والطلاّب والجمهور إلى وقفة تأمّل طوال اليوم.

وتجري مراسم مماثلة في الخامسة من بعد الظهر بتوقيت مونتريال فوق هضبة مونت روايال.

ويضاء كلّ 14 ثانية شعاع ضوئي في ذكرى كلّ واحدة من الضحايا ويُتلى اسم كلّ منهنّ تباعا.

وتشارك في المراسم كلّ من صوفي غريغوار زوجة رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو وفاليري بلانت عمدة مونتريال ووزيرة الاقتصاد الكيبيكيّة دومينيك انغلاد .

وكانت الجمعيّة الوطنيّة الكيبيكيّة ( البرلمان) قد كرّمت الضحايا في الذكرى الخامسة والعشرين على المأساة.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)