بريتيش كولومبيا: جهود مكثّفة في سوري لمواجهة أزمة أشباه الأفيونيّات

قرّرت مدينة سوري في مقاطعة بريتيش كولومبيا إجراء دراسة بالتعاون مع وكالة الاحصاء الكنديّة حول استخدام أشباه الأفيونيّات.

وترغب المدينة في الحصول على صورة أكثر تفصيلا حول مستخدمي أشباه الأفيونيّات وعاداتهم.

وتتولّى وكالة الاحصاء الكنديّة النظر في المعلومات ومن بينها خصوصيّات المدمنين وإن كانوا يستخدمون أشباه الأفيونيّات داخل المنزل أم في الخارج فضلا عن الأماكن العامّة التي تكثر فيها حالات الجرعات المفرطة من المخدّرات في مدينة سوري.

وتتيح هذه المعلومات حسب قول عمدة سوري ليندا هيبنر، تطوير السياسات الهادفة للتقليل من مضارّ الجرعات المفرطة والوقاية منها.

مادّة نالوكسون ترياق المخدّرات © CBC

وتستند الدراسة إلى معلومات من الأطبّاء الشرعيّين والشرطة الفدراليّة ووكالة الصحّة في فرايزر وجهاز الإطفاء.

ومن المتوقّع أن تصدر الدراسة خلال الأشهر الأولى من العام المقبل 2018.

ويشار في هذا السياق إلى أنّ المدن في أكثر من مقاطعة كنديّة تعاني من أزمة أشباه الأفيونيّات.

وتكثّف السلطات جهودها وترصد موازنات لمواجهة الأزمة والحدّ من عدد الوفيات الناجمة عن أشباه الأفيونيّات والجرعات المفرطة.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)