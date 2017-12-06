تظاهرة نسائية في اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة

شاركت عشرات النساء صباح اليوم في تجمع مفاجئ وسلمي، أمام قصر العدل في مدينة كيبيك، إحياء لليوم العالمي لمكافحة العنف الذي تتعرض له المرأة.

وأشارت الناطقة باسمهن، إيزابيل بوالي، إلى أن "هذا النشاط يهدف إلى المطالبة بتعديل النظام العدلي المتعلق بتعامل القضاء مع ضحايا الاعتداءات الجنسية، وأضافت: " نطالب العدالة ، تلك المؤسسة الذكورية الضخمة، أن تغير طرق تعاملها مع الضحايا بصورة عميقة وجذرية".

واعتبرت النساء المشاركات في التجمع أن النظام العدلي غير منصف بحق ضحايا الاعتداءات الجنسية .

هذا وتقوم مجموعة أخرى من النساء بالتجمع ظهر اليوم وتنطلق من أمام جامعة كيبيك متوجهة إلى قصر العدل.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية