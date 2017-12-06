نشاط إنساني مثير للجدل

أكد النادي الخاص لرجال الأعمال في ساسكاتون – ساسكاتشوان، في وسط الغرب الكندي في بيان أصدره اليوم بأن القسم الإنكليزي في هيئة الإذاعة الكندية أساء تقديم النشاط المثير للجدل الهادف إلى جمع المال لمساعدة الجمعيات الإنسانية، والذي شاركت في إحيائه فتيات شبه عاريات.

وأكد البيان أن المال الذي تم جمعه الأسبوع الفائت تم توزيعه على مؤسسات خيرية في ساسكاتون، وأضاف أن " العدد الكبير من المنظمات الخيرية التي تعاملنا معها على مر السنين، ما كانت على ما هي عليه اليوم لولا الدعم الضروري الذي قدمناه لها"

وعلم أن مستشفى سان بول قرر أمس إعادة مبلغ الخمسة والعشرين ألف دولار التي تلقاها من النادي.

وفي حين اعتبر البعض أن هذا النشاط غير مؤذٍ رأى فيه آخرون عملا مهينا للمرأة واعتبارها سلعة تجارية.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية