أسرة فلسطينية في مخيم البقعة للاجئين شمال غرب عمّان تتابع اليوم الكلمة المتلفزة التي أعلن فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل.

أسرة فلسطينية في مخيم البقعة للاجئين شمال غرب عمّان تتابع اليوم الكلمة المتلفزة التي أعلن فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل.
Photo Credit: محمد حامد / رويترز

قراءة في إعلان الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الأربعاء 6 ديسمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أعلن اليوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتراف واشنطن رسمياً بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، مضيفاً أنه أمر وزارة الخارجية بـ"التحضير لنقل السفارة الأميركية من تل ابيب إلى القدس".

ورأى ترامب أنه بهذا الإعلان يفي بوعد "فشل" أسلافه في البيت الأبيض بالوفاء به، مجادلاً بأن إسرائيل دولة ذات سيادة ولديها الحق في أن تقرر أين تكون عاصمتها.

وأضاف ترامب من البيت الأبيض أن هذا الإعلان يشكل "مقاربة جديدة" للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكداً أن "الولايات المتحدة تبقى مصممة على المساعدة في تسهيل التوصل إلى اتفاق سلام مقبول من الطرفيْن" الفلسطيني والإسرائيلي.

"أنوي القيام بقصارى جهدي للمساعدة في التوصل إلى اتفاق من هذا النوع"، أضاف ترامب الذي أكد على التزامه بـ"حل الدولتيْن" إذا ما اتفق بشأنه الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي.

القدس مدينة مقدسة للأديان التوحيدية الثلاثة
القدس مدينة مقدسة للأديان التوحيدية الثلاثة © IS

ودعا ترامب للحفاظ على الوضع الحالي لمقدسات الأديان التوحيدية الثلاثة في القدس، مضيفاً أن واشنطن لا تتخذ موقفاً بشأن أي من قضايا الوضع النهائي بما في ذلك الحدود المتنازع عليها بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

حاورتُ أمين سر "المؤسسة الكندية الفلسطينية" والسكرتير الإعلامي لكنيسة مار جاورجيوس الأنطاكية الأرثوذكسية في مونتريال، الصحفي والناشط الفلسطيني المخضرم الأستاذ نقولا الصايغ، ابن مدينة القدس، حول قرار الرئيس الأميركي اليوم.

(سي بي سي / أ ف ب / رويترز / الحرة)

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