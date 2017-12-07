كيبيك: انطلاق حملة الإعلاميّين لجمع التبرّعات

انطلقت صباح اليوم في مقاطعة كيبيك حملة الاعلاميّين السنويّة لجمع التبرّعات قبيل حلول عيدي الميلاد ورأس السنة.

ويشارك في الحملة المسمّاة "لا غراند غينيوليه" العشرات من وسائل الاعلام والوجوه الاعلاميّة المعروفة ومن بينها راديو كندا.

والحملة في نسختها السابعة عشرة هذه السنة وقد انتشر مئات المتطوّعين منذ الصباح الباكر على الطرقات لجمع التبرّعات من السائقين والمارّة.

كما يتمّ جمع المواد الغذائيّة والألعاب وبإمكان المتبرّع أن يضعها في محالّ السوبر ماركت أو في نقاط مخصّصة لهذه الغاية.

وطلبت بنوك الغذاء من المواطنين التبرّع بمواد غذائيّة من تلك غير القابلة للتلف كالمعلّبات والحبوب والبسكويت والشوكولا وسواها، بالإضافة إلى حفاضات الأطفال ومنتجات النظافة الشخصيّة، فضلا عن التبرّع بالمال .

ويقوم متطوّعون في بنوك الغذاء بتحضير "سلال الميلاد" لتوزيعها على المحتاجين في زمن الأعياد.

وقد ارتفع الطلب على المواد الغذائيّة في كيبيك عام 2017 بنسبة 4،9 بالمئة عمّا كان عليه في العام السابق حسب "شبكة الحصاد" التابعة للبنوك الغذائيّة.

وتلقّت الشبكة 1،9 مليون طلب كما ارتفع عدد مستخدميها ليبلغ 170576مستخدما.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)