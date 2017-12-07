البرتا تتشدّد في مكافحة انبعاث الكربون

تعتزم حكومة البرتا التشدّد في خطّتها لمكافحة انبعاث الكربون وتحديد سقف الانبعاثات استنادا إلى مستويات الانبعاث لدى الشركات الأقلّ تلويثا في كلّ قطاع صناعي.

وتأمل الحكومة في تشجيع الابتكار من خلال مكافأة الشركات صاحبة أفضل أداء في المجال البيئي.

وسوف يستمرّ تحديد سقف لكثافة الانبعاث ولكنّ الجديد يكمن في أنّ طريقة حساب السقف ستتمّ بالاستناد إلى الشركات ذات الأداء الأفضل.

وعلى سبيل المثال، في حال وجود 100 شركة تعمل في قطاع معيّن، يتمّ حساب حدود الانبعاث استنادا إلى مستوى الانبعاث في الشركة الخامسة والعشرين الأقلّ تلويثا.

وأمام الشركة التي تتجاوز السقف خياران: إمّا ن تدفع 30 دولارا عن كلّ طنّ إضافيّ من انبعاثات الكربون أو أن تشتري أرصدة الكربون Carbon credit من الشركة التي التزمت بحصّتها من الانبعاثات.

وأكّدت شانون فيليبس وزيرة البيئة في البرتا أنّ هذه الاجراءات أكثر ليونة وتتيح أمام الشركات الحفاظ على التنافسيّة في ما بينها.

وتتوقّع الحكومة في أن تساهم الاجراءات الجديدة في خفض انبعاثات الكربون بحدود عشرين ميغا طنّ سنويّا عام 2020 وخمسين ميغا طنّ سنويّا عام 2030.

وستكلّف الخطّة الشركات في مقاطعة البرتا نحوا من مليار دولار سنويّا و تدرّ على الحكومة عائدات سنويّة تصل إلى 800 مليون دولار.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)