اتهام رجل بالإعتداء على فتاة مسلمة في فانكوفر

أوقفت شرطة مدينة فانكوفر – بريتيش كولومبيا في أقصى الغرب الكندي رجلا في السادسة والأربعين من العمر في أعقاب تعديه على فتاة مسلمة في القطار الهوائي. ويواجه المتهم حاليا اتهامات بالتهديد بالقتل والاعتداء، وأوصت الشرطة باتهامه بارتكاب اعتداء جنسي.

سكة القطار الهوائي © Noémie Moukanda/Radio-Canada

وكانت نور فاضل البالغة من العمر سبعة عشر عاما وترتدي الحجاب إفادت على صفحتها على فيسبوك أن الرجل تعدى عليها بالضرب وبالكلام داخل القطار في وسط المدينة مساء الرابع من الشهر الجاري وأنه اقترب منها وبدأ بالصراخ باللغة العربية ولغة أخرى لم تستطع تحديدها. وأضافت أن أحدا من الركاب لم يتدخل للدفاع عنها باستثناء راكب واحد ساعدها بعد تعرضها للضرب وراففقها عند مغادرتها القطار وبقي معها حتى وصول الشرطة.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية