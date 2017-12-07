إدانة صومالي باختطاف صحافية كندية

أدانت محكمة أونتاريو العليا أمس المدعو علي عمر بتهمة اختطاف الصحافية الكندية المستقلة أمندا ليندهوت والمصور الصحافي نيغيل برينان بالقرب من موغاديشو عام 2008 واحتجازهما طيلة خمسة عشر شهرا قبل إطلاق سراحهما مقابل فدية مالية.

واعتبر القاضي روبرت سميث أن علي عمر شارك في الاختطاف بملء إرادته وأن معظم ما قاله في شهادته لا يمكن الوثوق به ولا يدعم روايته للاختطاف التي أكد فيها أنه أرغم على القيام بمهمة الوساطة والترجمة باسم عصابة هددته بإيذائه وإيذاء عائلته ما لم يمتثل. وأشار القاضي إلى أن علي عمر لم يشر ابدا قبل بدء المحاكمة، لا في رسائله الإلكترونية ولا في اتصالاته الهاتفية إلى أنه مهدد وعائلته لإرغامه على المشاركة في عملية الخطف.

الصحافية الكندية أمندا ليندهاوت © La Presse Canadienne

وأفادت الأدلة التي قدمت أمام المحكمة أن أحد عناصر الشرطة الملكية الكندية استدرج علي عمر إلى كندا بحجة التوقيع على عقد مالي مربح لنشر كتاب

تجدر الإشارة إلى أن الحكم على علي عمر سيصدر السنة المقبلة وهو يواجه الحكم بالسجن المؤبد.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية