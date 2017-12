“قبل أن تقولي “نعم!””، تثقيف لها وإرشاد لبناء زواج متين

"قبل أن تقولي "نعم!"" (Before you say I do) عنوان برنامج تقدمه ضيفتي عالمة النفس والإعلامية الكندية المصرية السيدة داليا الشافعي مصطفى.

البرنامج تثقيفي إرشادي موجه للفتيات، من مختلف الثقافات، الراغبات بالزواج للمرة الأولى، مدته أربعة أسابيع وهو مجاني، وتقدمه داليا الشافعي مصطفى من ضمن أنشطة "الأكاديمية الكندية لتطوير الذات" (Life Transformation Academy) التي أطلقتها قبل أشهر في كالغاري، كبرى مدن مقاطعة ألبرتا في غرب كندا، حيث تقيم وتعمل.

عالمة النفس داليا الشافعي مصطفى © تقدمة داليا الشافعي مصطفى

ومواضيع الإرشاد الزوجي وتثقيف الوالديْن وتنمية جيل الشباب تندرج في إطار مهام داليا الشافعي مصطفى المتخصصة في علم النفس الإرشادي والتي تعد رسالة دكتوراه في علوم التنمية البشرية والقيادة وتطوير الذات والحائزة على جوائز في مجالات عدة، منها الخدمة المجتمعية ومساعدة المهاجرين، وعلى وسام حاكم كندا العام للعمل الطوعي.

حاورتُ ضيفتي حول دوافع إطلاق برنامج "قبل أن تقولي "نعم!"" وما إذا كانت تنوي إطلاق برامج مشابهة للشبان الراغبين بالزواج للمرة الأولى وللمتطلقين من الجنسيْن الراغبين بمعاودة الكرّة.