كندا لن تحذو حذو ترامب في موضوع القدس لكنها لا تنتقده

رفْضُ كندا قرارَ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقْل السفارة الأميركية إليها خجولٌ كما جاء اليوم في تقرير لوكالة الصحافة الكندية.

"كندا لن تنقل سفارتها، سنبقى في تل أبيب"، أجاب رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو الصحفيين الذين سألوه اليوم ما إذا كان يلوم الرئيس الأميركي على قراره.

"لكندا سياسة، منذ أمد بعيد، تدفع باتجاه حل قائم على دولتيْن (إسرائيلية وفلسطينية) وتشجع المفاوضات المباشرة بين كافة الدول وكافة الأطراف المعنية، وبشكل خاص بين الشعبين اليهودي والفلسطيني"، أكد ترودو للصحفيين في نهاية زيارته إلى الصين.

وكانت وزيرة التنمية الدولية في حكومة ترودو الليبرالية ماري كلود بيبو قد قالت أمس إنه ليست لدى أوتاوا أية نية بأن تحذو حذو واشنطن بالنسبة للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

"نحن موقفنا واضح، وهو أنه ليست لدينا أية نية بنقل سفارتنا"، قالت الوزيرة بيبو أمس قبل إعلان ترامب قراره من البيت الأبيض.

أسرة فلسطينية في مخيم البقعة للاجئين شمال غرب عمّان تتابع أمس الكلمة المتلفزة التي أعلن فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل © محمد حامد / رويترز

"عدم نقل السفارة (الكندية من تل أبيب إلى القدس) هو فعلاً الحد الأدنى"، قال رئيس الاتحاد الكندي العربي نور القادري في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم في أوتاوا، مضيفاً "ننتظر أكثر من ذلك من رئيس حكومتنا".

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)