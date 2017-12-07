مبيعات قياسية من الشقق لشهر نوفمبر في مونتريال الكبرى

بلغ عدد شقق التمليك (كوندومينيوم) التي بيعت في مونتريال الكبرى في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت سقفاً قياسياً للشهر المذكور، ما جعل العدد الإجمالي للمساكن المباعة يرتفع بنسبة 12% مقارنة مع ما بلغه في الشهر نفسه من العام الفائت حسبما أفادت اليوم الغرفة العقارية لمونتريال الكبرى.

فقد ارتفع عدد شقق التمليك المباعة بنسبة 23% عن مستواه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 ليبلغ 1137، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 53% في الضواحي الواقعة إلى الشمال من جزيرة مونتريال و33% في تلك الواقعة إلى الجنوب منها.

منزل معروض على البيع في مونتريال © راديو كندا

(وكالة الصحافة الكندية)