كيبيك: دعم مالي للأبحاث حول السرطان في جامعة شيكوتيمي

قدّمت مجموعة من المنظّمات والشركات الخاصّة مليون ومئة ألف دولار لمختبرات لاسيف التابعة لجامعة كيبيك في شيكوتيمي، لمساعدتها على تمويل الأبحاث حول مرض السرطان.

ويراهن الباحثون على تقنيّة جديدة في العلاج الكيميائي لسرطان الرئة.

ويعتبر سرطان الرئة من بين أخطر أنواع السرطانات ويتسبّب في وفاة نحو من عشرين ألف شخص سنويّا في كندا كما يقول الباحث من جامعة كيبيك في شيكوتيمي جان لوغو.

وقد باشر الباحثون جان لوغو واندريه بيشيت وليونيل ريوبول أبحاثهم عام 2014 حول الأعراض الجانبيّة لبعض الأدوية المستخدمة لمعالجة السرطان.

جامعة كيبيك في شيكوتيمي © Radio-Canada

"الجزيئات التي نستخدمها تطال الخلايا السرطانيّة وأيضا الخلايا السليمة قال الباحث جان لوغو".

وتابع مشيرا إلى أنّ توقّف العلاج بسبب الأعراض الجانبيّة يعطي السرطان قدرة أكبر على المقاومة ممّا يزيد من صعوبة معالجته.

وتهدف التقنيّة الجديدة المستخدمة منذ عام 2015 إلى توجيه الأدوية بطريقة أفضل داخل جسم المريض، وبالتالي استهداف الخلايا السرطانيّة ومهاجمتها.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)