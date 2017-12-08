اونتاريو: المزيد من الاجراءات لمواجهة أزمة أشباه الأفيونيّات

تواصل حكومة اونتاريو جهودها لاحتواء أزمة أشباه الأفيونيّات في المقاطعة.

وقرّرت الحكومة الليبراليّة المحليّة برئاسة كاثلين وين تزويد عناصر الشرطة والاطفاء بمادّة نالوكسون، ترياق المخدّرات.

وتسبّبت أشباه الأفيونيّات في وفاة 336 شخصا في اونتاريو خلال الفترة الممتدّة من أيّار مايو حتّى تمّوز يوليو 2017 حسب معلومات مكتب الطبيب الشرعي.

وارتفع العدد عمّا كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي حيث راح 221 شخصا ضحيّة جرعات مفرطة من أشباه الأفيونيّات.

وزير الصحّة في مقاطعة اونتاريو اريك هوسكينز © Radio-Canada

وكانت أقسام الطوارئ في مستشفيات اونتاريو قد أشارت إلى أنّ 2449 شخصا عانوا من جرعات مفرطة خلال ثلاثة أشهر امتدّت من تمّوز يوليو حتّى أيلول سبتمبر 2017، بارتفاع 115 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الفائت.

وبلغ متوسّط عمر المتوفّين 41 عاما، معظمهم من الذكور.

وكانت حكومة اونتاريو قد زوّدت صيدليّات المقاطعة بمادّة نالوكسون التي تساعد بطريقة مؤقّتة على مواجهة أعراض الجرعات المفرطة.

لكنّها قرّرت ، إزاء تفاقم الأزمة، تزويد أجهزة الشرطة والاطفاء بالنالوكسون، لتوفير مساعدة فوريّة في حالات الجرعات المفرطة التي تؤدّي أحيانا كثيرة إلى الوفاة.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)