اوركسترا لافال السمفونيّة

اوركسترا لافال السمفونيّة
Photo Credit: Ludovic Rolland-Marcotte

اوركسترا لافال السمفونيّة: رحلة متعدّدة الثقافات في عالم الموسيقى

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الجمعة 8 ديسمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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"عالم من التقاليد" عنوان اختارته اوركسترا لافال السمفونيّة  لحفل موسيقي تحييه يوم الأربعاء المقبل في قاعة اندريه ماتيو في لافال.

حفل مميّز ينقل المشاهدين في رحلة موسيقيّة متعدّدة الثقافات، من روسيا إلى اوكرانيا مرورا بسوريا وأرمينيا وفرنسا فضلا بالطبع عن الموسيقى الكنديّة وموسيقى سكّان كندا الأصليّين.

حفل من تقاليد العالم الموسيقيّة، يجمع بين الموسيقى الراقية وأصوات جوقة الأطفال Les Petits Chanteurs de Laval.

وجوقة أطفال لافال من بين الأكبر من نوعها في كيبيك.

وتتشكّل الجوقة في الواقع من ثلاث جوقات وتضمّ 300 طفل وطفلة وشاب وشابّة بين الثامنة والخامسة والعشرين من العمر.

عازف الكلارينيت زافين زاكاريان ( إلى اليمين) ومدير الاتّصالات في اوركسترا لافال السمفونيّة جان فردريك كارون
عازف الكلارينيت زافين زاكاريان ( إلى اليمين) ومدير الاتّصالات في اوركسترا لافال السمفونيّة جان فردريك كارون © راديو كندا الدولي/RCI

"عالم من التقاليد" حفل فيه عطر الميلاد ونفحة التعدّديّة التي تطبع المجتمع الكندي ولقاء حول الموسيقى التي تبقى أوّلا وأخيرا لغة صداقة كما قال لي ضيوفي عازف الكلارينيت زافين زكاريان الذي يعزف مع اوركسترا لافال السمفونيّة وسواها من فرق الاوركسترا السمفونيّة في كيبيك، وجان فردريك كارون مدير الاتّصالات في اوركسترا لافال السمفونيّة.

وقد درس الأستاذ زاكاريان الموسيقى في بيروت وتابع دراسته عندما وصل إلى كندا عام 1976 في جامعة ماكغيل العريقة وحصل على شهادة بكالوريوس في الموسيقى.

وقد استهلّيت اللقاء مع ضيوفي في استديو راديو كندا الدولي مع معزوفة "لما بدا يتثنّى"  مع عازف الكلارينيت زافين زاكاريان.

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فئة ثقافة وفنون، مجتمع

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