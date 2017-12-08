رائف بدوي إلى الحرية قريبا ؟

حصلت هيئة الإذاعة الكندية على تأكيد من البرلمان الأوروبي بأن اسم رائف بدوي مدرج على لائحة السجناء المحتمل أن يصدر بحقهم عفو ملكي سعودي.

وكان نواب من لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي قاموا خلال تشرين أول – أكتوبر الماضي بزيارة المملكة العربية السعودية للدفاع عن حقوق الإنسان وطالبوا خلال اجتماعاتهم بالمسؤولين بإطلاق سراح رائف بدوي. وتلقى النواب الأوروبيون ، بعد مطالبتهم عدة مرات بمعلومات عن صحة بدوي، تأكيد اللجنة السعودية لحقوق الإنسان أن رائف بدوي يتمتع بصحة جيدة وأن ثمة إجراءات تم وضعها لصدور عفو ملكي، بحسب ما جاء في رسالة إلكترونية استلمها راديو كندا من البرلمان الأوروبي.

أولاد بدوي الثلاثة المقيمون مع والدتهم في شيربروك - كيبيك © Radio-Canada/Hugo Lavoie

بالمقابل لم يتمكن البرلمانيون الأوروبيون من الحصول على تفاصيل بشأن موعد صدور هذا العفو.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية