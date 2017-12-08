محكمة ساسكاتشوان

محكمة ساسكاتشوان
Photo Credit: CBC

الحكم على رجل وزوجته بتهمة سوء تغذية طفل

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الجمعة 8 ديسمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أصدرت محكمة ساسكاتشوان حكما بالسجن على امرأة وزوجها بعتهمة سوء تغذية طفل في الرابعة من عمره، كان بعهدتهما. وحكم على والدة الطفل، البالغة من االعمر سبعا وعشرين سنة بالسجن مدة سنتين في سجن فيديرالي، وعلى زوجها، وهو ليس والد الطفل، بالسجن مدة ثمانية عشر شهرا في سجن تابع للمقاطعة. ومنعتهما من اقتناء سلاح حربي بعد خروجهما من السجن لفترة عشر سنوات.

وكانت الشرطة تلقت في نيسان – أبريل عام 2015 اتصالا على رقم الطوارئ 911 بشأن عنف أسري ، فتوجهت إلى المنزل حيث اكتشفت وجود طفل في الرابعة من عمره يشكو من سوء التغذية ويبلغ وزنه اثني عشر كيلوغرما.

وأكدت والدته أنها شعرت بأن ابنها مريض في شباط – فبراير 2015 وأخذته عدة مرات لزيارة اختصاصي لمعالجته ، لكنها لم تستطع تقديم إي إثبات أمام المحكمة حول زيارة الأخصائي.

هذا وبدأت إجراءات تبني الطفل من إحدى العائلات، ما يعني أن الوالدة وزوجها لن يتمكنا من استعادة الطفل بعد خروجهما من السجن.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية

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