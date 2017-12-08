مصطفى الناقة: الصبر والمثابرة مفتاح النجاح

يواجه المهاجرون من حملة الشهادات الجامعية صعوبات وعقبات لإيجاد عمل في مجال اختصاصهم، لكن الصبر والمثابرة وعدم فقدان الأمل يؤدي في النهاية إلى تحقيق الطموح، وهذا ما اكتشفه ضيفنا، المهندس الكندي المصري الأستاذ مصطفى الناقة خلال رحلته الطويلة في إيجاد العمل. فقد دق كل الأبواب، وأرسل ألف سيرة ذاتية إلى شركات الهندسة والمقاولات ، ولم ييأس من عدم ردها، إلى أن وجد طريقة طريفة أوصلته إلى مرامه، وهو يخبرنا عن تجربته في حديث هاتفي أجريته معه:استمعوا AR_Entrevue_1-20171208-WIA10