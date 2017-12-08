مانيتوبا: قلق من وقع زيادة سعر الكهرباء على النفقات البلدية

تبدي بلدات في مانيتوبا، لاسيما في المناطق الريفية، قلقاً من زيادة محتمَلة بنسبة 7,9% على تعرفة الكهرباء من قبل "مانيتوبا هايدرو" (Manitoba Hydro)، شركة الكهرباء العامة في هذه المقاطعة الواقعة في غرب وسط كندا.

وتقول المجالس البلدية في تلك البلدات إن زيادة بهذا الحجم على أسعار الكهرباء تتسبب بارتفاع هام في النفقات البلدية وقد يكون لها وقع سلبي على حلبات الهوكي على الجليد ومراكز الترفيه العامة.

وتستهلك الحلبات الكثير من الطاقة الكهربائية لإنتاج الجليد الاصطناعي.

ويقول محافظ بلدة دولاسابيري، مارك ماريون، إن حلبات الهوكي على الجليد هي مراكز حيوية في المناطق الريفية وإن الزيادة في تكاليف تشغيلها تتسبب بضغط مالي على البلديات.

ويذهب محافظ بلدة مونكالم، ديريك سابوران، في الاتجاه نفسه، معرباً عن قلقه من احتمال زيادة تعرفة الكهرباء بنسبة 7,9%.

أولاد يمارسون لعبة الهوكي على الجليد في كندا (أرشيف) © هيئة الإذاعة الكندية

وتقول "مانيتوبا هايدرو" إنها تواجه "ظروفاً استثنائية" بسبب ديونها المتصاعدة وإنها جراء ذلك تحتاج لزيادة أسعارها بسنبة 7,9% سنوياً لغاية السنة المالية 2023 – 2024.

وتنظر حالياً هيئة المرافق العامة في مانيتوبا في زيادة مؤقتة على تعرفة "مانيتوبا هايدرو" دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من العام الحالي وفي زيادة أخرى بنسبة 7,9% طلبتها الشركة ابتداءً من نيسان (أبريل) 2018.

(سي بي سي / راديو كندا)