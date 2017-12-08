أسبوع تراجع للدولار الكندي وارتفاع لبورصة تورونتو

بلغ معدل سعر الدولار الكندي خلال جلسة اليوم 77,76 سنتاً أميركياً، متراجعاً 0,10 سنت أميركي عن معدل سعره أمس و0,80 سنت أميركي عن معدل سعره يوم الجمعة الفائت، فيكون قد تراجع بنسبة 1,02% هذا الأسبوع بعد تراجعه بنسبة 0,17% الأسبوع الفائت.

وفي بورصة تورونتو أغلق المؤشر الرئيسي على 16096,07 نقطة، بارتفاع 80,39 نقطة عن مستوى إغلاقه أمس و57,10 نقطة عن مستوى إغلاقه الأسبوع الفائت، مرتفعاً بالتالي بنسبة 0,36% هذا الأسبوع بعد تراجعه بنسبة 0,43% الأسبوع الفائت.

بورصة تورونتو (أرشيف) © CP / Frank Gunn

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)