“ميسنجر كيدز” : التطبيق الجديد لفيسبوك الموجه للأطفال

أطلقت فيسبوك تطبيقا جديدا، "Messenger kids" وهو تطبيق جديد للمحادثات الفورية مو جه للأطفال. ويسهل هذا التطبيق التواصل بين الاباء و الامهات مع ابنائهم الذين يقل عمرهم 13 سنة. وتجدر الإشارة أن فيسبوك لا يسمح للأطفال الذين يقل عمرهم 13 سنة فتح حساب على موقع التواصل الاجتماعي.

ويسمح التطبيق "Messenger kids" للوالدين الذي يخول لهم فقط فتح حساب لأبنائهم مراقبة هؤلاء وقبول ورفض الاصدقاء الذين يريدون التواصل معهم.

و يحتوي التطبيق على أبرز الميزات المتوفرة في تطبيق ميسنجر.

وقالت شركة فيسبوك أن "Messenger kids يمنع بطريقة آلية المحتوى المسيء و الغير الموجه للأطفال.

ويسعى موقع التواصل الاجتماعي إلى استقطاب الأطفال الذين يستخدمون تطبيقات تراسل اجتماعية مزاحمة مثل

WhatsApp

WeChat

ويصبح بعد ذلك هؤلاء الأطفال مستخدمون أوفياء لخدمات فيسبوك الموجهة للكهول.

زبير الجازي