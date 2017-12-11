سكّان كندا الأصليّون: المياه ملوّثة في المحميّات

توقّع تقرير صادر عن المدير البرلماني للموازنة في اوتاوا أن يكون إنفاق الحكومة الكنديّة لتوفير مياه الشرب لمحميّات السكّان الأصليّين دون الأهداف المحدّدة بحلول عام 2021 .

وتنفق الحكومة الليبراليّة حاليّا 70 بالمئة من المطلوب لإنهاء الإتذارات حول غلي المياه في المحميّات.

ويتطلّب تطوير شبكة تكرير المياه في محميّات السكّان الأصليّين 3،2 مليار دولار لتتلاءم مع المعايير الموجودة خارج المحميّات حسب التقرير.

ويعزو التقرير السبب إلى تلكّؤ الحكومات المتعاقبة على مدى عقود في معالجة مشاكل المياه والصرف الصحّي في المحميّات.

وزيرة الخدمات للسكّان الأصليّين جين فيلبوت © (Adrian Wyld / PC)

وكان تشارلي انغوس النائب عن الحزب الديمقراطي الجديد قد نبّه منذ انتخابه عام 2004 إلى مخاطر مياه الشرب في المحميّات.

وطلب انغوس من مدير الموازنة البرلماني إجراء تحقيق بهذا الشأن.

وتقول جيت فيلبوت وزيرة الخدمات للسكّان الأصليّين إنّ الحكومة متمسّكة تماما بالوفاء بتعهّداتها بشأن وضع حدّ للإنذارات بشأن غلي المياه في المحميّات بحلول عام 2021.

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ هيئة الاذاعة الكنديّة)