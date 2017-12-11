اوتاوا: سوق الميلاد صامدة في وجه التجارة الالكترونيّة

ما زالت سوق الميلاد التقليديّة تحظى بشعبيّتها في كندا رغم تحوّل الكثير من الكنديّين نحو المواقع الالكترونيّة لشراء الهدايا.

وازدادت شعبيّة سوق الميلاد في منطقة غاتينو القريبة من العاصمة اوتاوا، حيث يعرض المنتجون والحرفيّون منتوجاتهم بمناسبة العيد.

ويحقّق العديد منهم 80 بالمئة من حجم أعمالهم في هذه الأسواق ومن بينها سوق الميلاد.

وما زال روّاد سوق الميلاد في غاتينو أوفياء لهذا التقليد السنوي.

هدايا تحت شحرة الميلاد © iStock

"جزء كبير من تسويق منتوجاتنا يتمّ في مناسبات على غرار سوق الميلاد والسوق الصيفيّة. ونضطرّ في سوق الميلاد لتنويع معروضاتنا وتقديم معروضات على شكل هدايا قال أحد المنتجين الزراعيّين، كارل بوارييه".

وكان عشرات المنتجين قد قرّروا عام 2008 الاجتماع تحت راية واحدة بعنوان: سوق اوتاوي، Le marché de l’Outaouais.

ولكنّ ذلك لم يمنع البعض منهم رغم كلّ شيء من عرض منتجاتهم للبيع على الانترنت.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)